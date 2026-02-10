«С утра я работал дворником, к девяти шел в Гнесинку, а вечером пел в ресторанах»

— За Театр оперы и балета в Саратове. Его много лет не могут отремонтировать. Это не ДК, это оперный театр. В Пензе сгорел драмтеатр — и за год его восстановили, сделали еще лучше. Очень хочется, чтобы нас услышали те, от кого зависит судьба Саратовского театра. Стыдно, что в городе с такими музыкальными традициями знаменитый зал не может принять зрителей. Это была прекрасная площадка с великолепной акустикой. Очень жаль, что так происходит.