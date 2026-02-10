Точки зрения: «Убежище» не смогло опередить «Горничную»

Это правда, и цена билета в московский кинотеатр не сильно отличается от стоимости чашки кофе в обычной столичной кофейне, но людей в кино ходит не очень много. Например, в эти выходные их было 1,5 млн человек. А, например, в первые февральские выходные 2019 года, с которым чаще всего сравнивают любые цифры современного российского проката, это было 2,4 млн человек. И вообще полтора миллиона за уикенд считалось очень плохой цифрой, такое могло быть в летнее затишье или в случае оглушительного провала какого-то фильма. Но это точно не было нормальной ситуацией. В декабре 2025 года примерно такое же число зрителей за уикенд было дважды, а летом и в начале осени посещаемость падала до 0,7 млн человек. Это отчасти связано и с ценами на билеты, притом что кино всё равно практически самый доступный вид досуга.