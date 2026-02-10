Точки зрения: «Убежище» не смогло опередить «Горничную»

Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред не просто закончил уикенд на первом месте российской кассы. Он в эти дни еще и перемахнул миллиардную отметку, чего не было даже в самых смелых прогнозах участников рынка. Фаворит же уикенда, экшен «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом, наоборот, сработал скромно и занял второе место, уступив «Горничной» по всем показателям. Очень медленно сдает свои позиции «Чебурашка 2», зато «Марти Великолепный» вдруг впервые с момента выхода ворвался в топ-5 кассовых лидеров. «Известия» анализируют итоги российского киноуикенда.
Как «Горничная» расправилась с «Убежищем».
Главный сюрприз уикенда — результаты фильмов «Горничная» и «Убежище». Все говорило о том, что «Убежище» должно занять первое место в российской кассе. Во-первых, «Горничная» вышла в середине января — за такое время даже суперхиты обычно уступают дорогу «молодым» релизам. Это нормально, и никто бы и бровью не повел: «Горничная» и так сработала выше всяких ожиданий. Хотя, казалось бы, довольно скромный триллер без шлейфа мировой славы. Во-вторых, Джейсона Стэйтема у нас давно и крепко любят, для женщин он секс-символ, для мужчин — что-то вроде хорошего старого дружбана, с которым можно посидеть, выпить пива, а потом пойти и наподдать каким-нибудь подонкам вместе. А в экшене «Убежище» еще и сыграла замечательная юная ирландская актриса Бодхи Рэй Бретнэк, которой мировые киноСМИ уже прочат большую и славную карьеру.
Фото: Black Bear InternationalКадр из фильма «Убежище».
Результаты оказались шокирующими. «Горничная» закончила уикенд со 137 млн рублей, а ее общая касса в выходные превысила миллиард. А «Убежище» не просто оказалось на втором месте с куда более скромными 95 млн рублей. Там еще и все остальные показатели обескураживают. У «Горничной» средняя наработка на сеанс 16 тыс. рублей, у «Убежища» — в два раза меньше, 8 тыс. На «Горничной» по 26 зрителей в зале, на «Убежище» — по 14. И ведь кинотеатры сделали ставку именно на Стэйтема, у «Убежища» было в полтора раза больше сеансов, чем у «Горничной», а она всё равно оказалась впереди.
— «Убежище» стартовало в рамках ожиданий, однако часть аудитории потеряло, — говорит президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Мужскую пришлось поделить с «Гренландией 2» и фильмом «Рай под ногами матерей 2». Другая, женская, ушла к «Горничной». Успех этого фильма еще раз утверждает роль женской аудитории как двигателя кассы. «Горничная» стала образцом того, что нужно девушкам в кино: хороший каст, любовная линия, выдержанный ритм с фокусом на сюжете, актуальность темы и качество продукта. «Cарафан» составил львиную часть продвижения фильма. C этой стихией «Убежищу», ориентированному на мужчин, но потенциально интересному женщинам благодаря Стэйтему, было не справиться.
Фото: LionsgateКадр из фильма «Горничная».
Конечно, Стэйтем — мужчина упорный и сдаваться не привык. Посмотрим, возможно, к следующему уикенду у него тоже будет хороший «сарафан», и тогда касса тоже вырастет.
«Чебурашка 2» не догнал первую часть.
Третье место занял «Чебурашка 2», который всё еще остается главным семейным релизом репертуара. В этот раз он собрал 72 млн рублей, но ясно, что вторая часть останется второй и в плане кассы. Сейчас общие сборы сиквела почти достигли 6 млрд рублей, это не просто высокий результат, но после первого «Чебурашки» самый высокий в истории отечественного проката. Успех. Только у первой части — 6 млрд 787 млн рублей. А если сравнить число зрителей, 22 млн у первого фильма и 11,6 млрд у второго, то становится ясно, что высокий результат продолжения связан с ростом цен на билеты. Да, после новогодних каникул прайс несколько снизился, но теперь ясно, что иллюзий быть не должно.
— Средняя цена останется где-то на уровне 500 рублей, — сказала Ольга Зинякова. — Стоит отметить, что рост намеренно сдерживался и цены в кинотеатрах растут гораздо медленнее, чем в других отраслях экономики. И сети предлагают много возможностей и акций, чтобы поход в кинотеатр был по карману всем любителям кино.
Фото: Yellow, Black and White, Кадр из фильма «Чебурашка 2».
Это правда, и цена билета в московский кинотеатр не сильно отличается от стоимости чашки кофе в обычной столичной кофейне, но людей в кино ходит не очень много. Например, в эти выходные их было 1,5 млн человек. А, например, в первые февральские выходные 2019 года, с которым чаще всего сравнивают любые цифры современного российского проката, это было 2,4 млн человек. И вообще полтора миллиона за уикенд считалось очень плохой цифрой, такое могло быть в летнее затишье или в случае оглушительного провала какого-то фильма. Но это точно не было нормальной ситуацией. В декабре 2025 года примерно такое же число зрителей за уикенд было дважды, а летом и в начале осени посещаемость падала до 0,7 млн человек. Это отчасти связано и с ценами на билеты, притом что кино всё равно практически самый доступный вид досуга.
Марти — великолепен.
Заканчивая обзор топ-5 российского бокс-офиса, скажем, что приятным сюрпризом стало появление там фильма «Марти Великолепный» Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе в главной роли. Он финишировал рядом с мелодрамой «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери», «Марти» собрал 36,7 млн рублей, «Рай» — 35 млн рублей. Строго говоря, успех «Марти» относителен, на самом деле сборы фильма идут вниз в сравнении с прошлыми неделями проката, но поскольку остальные фильмы сработали плохо, «Марти» оказался в лидерах.
Фото: A24Кадр из фильма «Марти Великолепный».
— Благодаря хорошему «сарафану», неутихающему обсуждению промокампании фильма и номинации Тимоти Шаламе на «Оскар», зритель всё еще идет в кинотеатры, — констатировала Ольга Зинякова. — Фильм либо возносят до небес, либо критикуют — среднего мнения нет. Для аудитории, ценящей хорошее кино, это приманка: в стороне оставаться не хочется.
А вот провокационная комедия с Ольгой Бузовой «Равиоли Оли» такой приманкой не стала. Фильм закончил уикенд на отметке 28,3 млн рублей, на его сеансах было в среднем по семь зрителей.