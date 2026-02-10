В России отметят День дипломатического работника

На фоне Октябрьской революции 1917 года был образован Народный комиссариат иностранных дел, добившийся признания СССР значительной частью государств мира и пытавшийся предотвратить войну в Европе. В 1946 году, после тяжелых испытаний Великой Отечественной, комиссариат стал министерством иностранных дел СССР, чьи сотрудники несли дипломатическую службу весь напряженный период холодной войны. Его преемником после распада СССР выступил МИД Российской Федерации.