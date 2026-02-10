В России отметят День дипломатического работника

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские дипломаты торжественными церемониями отметят во вторник День дипломатического работника — современный праздник с многовековой предысторией.
Сотрудники МИД России, включая главу министерства Сергея Лаврова, отдадут во вторник дань памяти дипломатам прошлых лет. Среди них — бывший глава МИД России Евгений Примаков, народный комиссар и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и сотрудники комиссариата, погибшие на фронте в годы ВОВ.
В здании МИД к мемориальным доскам с именами павших, а также к могилам дипломатов на кладбищах Москвы в этот день ожидается возложение цветов. Кроме этого, по случаю праздника проводится торжественное собрание коллектива МИД.
В преддверии 10 февраля многочисленные дипломатические представительства России устроили самые разные мероприятия, приуроченные к празднику. Так, посольство России в Гвинее организовало спортивные состязания, посольство РФ в Швеции рассказало об истории отечественной дипмиссии в Стокгольме, а посольство в Непале через местные СМИ раскрыло жителям страны, какова работа российского дипломата в Катманду. Помимо этого, на сайте МИД России открылся новый раздел, посвященный истории отечественной дипломатии.
Особенное внимание общению со СМИ в свете приближающегося праздника уделили российские дипломаты в самых разных уголках мира. Беседы с РИА Новости прошли у послов России в Ливане, Парагвае, Бельгии, Египте, Аргентине, Швеции, Дании и Британии, временных поверенных в делах РФ в Эстонии и в Турции.
Лавров лично за считанные дни до 10 февраля дал интервью нескольким телеканалам, продолжая при этом рабочие встречи — с главами МИД Швейцарии и Танзании, генсеком ОБСЕ и спикером нацсобрания Армении.
Корни праздника.
Профессиональный праздник российских дипломатов был установлен указом президента в 2002 году. Несмотря на кажущуюся «молодость» праздника, корнями он уходит вглубь российской истории — 10 февраля 1549 считается самым ранним документальным упоминанием посольского приказа Русского царства.
В 1718—1720 годах посольский приказ преобразовали в коллегию иностранных дел. Тогда же, в эпоху превращения России в великую державу, расширялась сеть представительств государства за рубежом, а усилия российских дипломатов XVIII века закрепили многочисленные победы армии и флота.
Коллегию иностранных дел в 1802 году заменили соответствующим министерством. Круг задач дипломатов МИД Российской империи XIX века охватывал регионы мира от Балканского полуострова до Дальнего Востока. По информации МИД РФ, к 1903 году у России было 173 дипломатических представительства против 11 в 1758 году.
На фоне Октябрьской революции 1917 года был образован Народный комиссариат иностранных дел, добившийся признания СССР значительной частью государств мира и пытавшийся предотвратить войну в Европе. В 1946 году, после тяжелых испытаний Великой Отечественной, комиссариат стал министерством иностранных дел СССР, чьи сотрудники несли дипломатическую службу весь напряженный период холодной войны. Его преемником после распада СССР выступил МИД Российской Федерации.