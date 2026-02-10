Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника, который отмечают во вторник.
«Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник — День дипломатического работника. Хотел бы поздравить всех российских дипломатов — и тех, кто трудится в центральном аппарате и территориальных представительствах министерства, и тех, кто выполняет свой долг за рубежом», — сказал он в видеообращении по случаю праздника.
Министр отметил многовековую историю российской дипломатии и указал, что меняются эпохи, но духовно-нравственные ценности дипломатов остаются незыблемыми. Это искренняя, деятельная, самоотверженная любовь к Отечеству, твердая приверженность идеалам правды и справедливости, подчеркнул он.
«Руководство страны, российское общество взыскательно оценивают нашу работу. От нас требуются дисциплина и самоотдача, неравнодушный и творческий подход к делу. Рассчитываю, что вы и далее будете с честью трудиться на благо Отчизны. Вносить свою лепту в решение определяемых главой государства масштабных внешнеполитических задач», — добавил Лавров.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.