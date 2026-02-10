Правительство России поддержало новые правила выплат единого пособия

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.
Согласно новым поправкам, для получения единого пособия гражданин должен будет проживать в России как минимум пять лет после получения гражданства. Законопроект вносит корректировки в правила получения пособий для беременных женщин и детей до 17 лет.
Нововведение не будет распространяться на людей, получивших гражданство по рождению или через признание гражданином РФ, а также на тех, кто стал гражданином по программе содействия добровольному переселению соотечественников. Изменения не касаются ветеранов боевых действий, участников спецоперации и членов их семей.
Ранее KP.RU писал, что единовременное пособие при рождении ребенка автоматически назначается и выплачивается работающим гражданам, без необходимости подавать заявление. С 1 февраля 2026 года размер пособия составляет 28 450 рублей.