Правительство России поддержало новые правила выплат единого пособия

Для получения пособий в РФ потребуется прожить пять лет после получения гражданства.

Источник: Комсомольская правда

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно новым поправкам, для получения единого пособия гражданин должен будет проживать в России как минимум пять лет после получения гражданства. Законопроект вносит корректировки в правила получения пособий для беременных женщин и детей до 17 лет.

Нововведение не будет распространяться на людей, получивших гражданство по рождению или через признание гражданином РФ, а также на тех, кто стал гражданином по программе содействия добровольному переселению соотечественников. Изменения не касаются ветеранов боевых действий, участников спецоперации и членов их семей.

Ранее KP.RU писал, что единовременное пособие при рождении ребенка автоматически назначается и выплачивается работающим гражданам, без необходимости подавать заявление. С 1 февраля 2026 года размер пособия составляет 28 450 рублей.