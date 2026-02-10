Правительство России поддержало новые правила выплат единого пособия

Нововведение не будет распространяться на людей, получивших гражданство по рождению или через признание гражданином РФ, а также на тех, кто стал гражданином по программе содействия добровольному переселению соотечественников. Изменения не касаются ветеранов боевых действий, участников спецоперации и членов их семей.