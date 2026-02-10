В Британии восхитились армянским ковром: его расстелили перед встречей Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с официальным визитом в Армению. Сразу по прилете в аэропорт его ждал приятный сюрприз. Британские журналисты восхитились расстеленным армянским ковром. Об этом в колонке The Guardian написал корреспондент Якуб Крупа.
Он попросил читателей обратить внимание на ковер. Журналист явно находится в восторге от приема Джей Ди Вэнса.
«К сожалению, я не знаю всей истории этого (поделитесь, если знаете), но… просто посмотрите на эту красоту!» — написал Якуб Крупа.
Вице-президент США пробудет в Ереване несколько дней. Визит Джей Ди Вэнса в Армению направлен на продвижение мирных усилий американской администрации, а также проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».