«Искоренить невозможно»: эксперт рассказал, как власти будут бороться с телефонными мошенниками

Планируется ввести первый этап регулирования по созданию единой базы IMEI — уникальных идентификаторов мобильных устройств. Цель этой меры — обеление рынка серых устройств и исключение возможности использования мошенником чужого номера на своем устройстве. По замыслу законопроекта IMEI-номер устройства физического лица будет привязан к его мобильному номеру. В связи со сложностью реализации этой меры на первом этапе будет практиковаться, скорее всего, добровольная привязка IMEI. Обсуждается введение ограничения международных звонков как на стационарные, так и на мобильные телефоны: общий запрет (с возможностью абонента его снять) либо опциональный самозапрет по желанию абонента. Эта мера призвана защитить в первую очередь старшее поколение граждан, которые традиционно воспринимают домашний телефон как доверенный канал связи. Если на мобильном телефоне сейчас высвечивается страна, с которой идет звонок, а также операторов связи обязали маркировать входящие звонки от юридических лиц и ИП, отображая на экране телефона название компании, ее логотип или категорию (например, «банк», «реклама»), то домашние телефоны пока остаются серой зоной.