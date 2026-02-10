«Искоренить невозможно»: эксперт рассказал, как власти будут бороться с телефонными мошенниками

По данным Минцифры РФ, телефонные мошенники обманули около миллиона россиян в 2025 году. Это меньше, чем в 2024-м, но все еще много. Чем ответят власти?
Трудно найти человека, которого хотя бы раз не пытались обмануть мошенники по телефону или в социальных сетях. Вот и студентку МГУТУ имени Разумовского Елизавету Степанову совсем недавно хотели развести аферисты.
— Мне позвонили якобы представители моего мобильного оператора. Сообщили, что нужно продлить договор оплаты услуг. Сказали, что мне пришлют СМС-сообщение с кодом, и попросили назвать цифры, — рассказывает девушка. СМС от оператора действительно пришло. И в нем было написано: «Никому не сообщайте код».
— Мошенники спрашивали меня, дошло ли мне СМС. И заодно спросили о качестве связи. Я ответила, что связь у меня плохая и СМС не доходят. Затем бросила трубку, — делится своим опытом Елизавета.
Кажется, что побороть проблему телефонных мошенников невозможно. Меры, введенные в 2025 году, снизили количество случаев, но до спокойной обстановки все еще далеко. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил ситуацию с борьбой с наркотрафиком.
— Полностью искоренить эти явления невозможно. Однако необходимо, насколько это реально, минимизировать объем мошенничества и вред. Нам общими усилиями удалось остановить рост похищенных средств у россиян. Далее рынку необходимо смотреть на перспективу и тренды, законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством в том числе должны предиктивно закрывать бреши, — рассказал сенатор.
Законотворцы уже приготовили новые меры, которые должны помочь в борьбе с аферистами, пока они находятся на стадии доработки и обсуждения. О каких же новых правилах идет речь?
Планируется ввести первый этап регулирования по созданию единой базы IMEI — уникальных идентификаторов мобильных устройств. Цель этой меры — обеление рынка серых устройств и исключение возможности использования мошенником чужого номера на своем устройстве. По замыслу законопроекта IMEI-номер устройства физического лица будет привязан к его мобильному номеру. В связи со сложностью реализации этой меры на первом этапе будет практиковаться, скорее всего, добровольная привязка IMEI. Обсуждается введение ограничения международных звонков как на стационарные, так и на мобильные телефоны: общий запрет (с возможностью абонента его снять) либо опциональный самозапрет по желанию абонента. Эта мера призвана защитить в первую очередь старшее поколение граждан, которые традиционно воспринимают домашний телефон как доверенный канал связи. Если на мобильном телефоне сейчас высвечивается страна, с которой идет звонок, а также операторов связи обязали маркировать входящие звонки от юридических лиц и ИП, отображая на экране телефона название компании, ее логотип или категорию (например, «банк», «реклама»), то домашние телефоны пока остаются серой зоной.
Кроме того, предполагается, что в новом пакете будет законодательно закреплено использование российской почты для авторизации в случаях, определенных правительством. Также, по задумке законотворцев, будет предусмотрена оперативная внесудебная (то есть до решения суда, только по решению Генпрокуратуры) блокировка фишинговых сайтов и сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.
На «Госуслугах» будет внедрена «красная кнопка», позволяющая гражданам оповестить участников государственной системы «Антифрод» о совершении в отношении себя кибермошенничества.
Об «Антифроде» стоит сказать подробнее. Систему предлагается запустить с 1 марта 2026 года. В ее за дачи войдет обеспечение взаимодействия между банками, госорганами, операторами связи и другими организациями для эффективной борьбы с мошенничеством, а ее основой станет платформа «ГосТех». В рамках системы будут проводиться сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях между участниками системы, реализация целевых схем предоставления сведений между участниками, хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учет фишинговых сайтов и ресурсов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, а также сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям.
По аналогии с ограничением количества SIM-карт на одного человека в целях борьбы с дропперством планируется ввести ограничение количества банковских карт, а также создание соответствующей единой системы учета карт. Норму хотят определить в 20 карт на человека, причем оформлять их можно будет как в одном банке, так и в разных.
У сенаторов остается вопрос: а что делать с дипфейками, которые используют для обмана? Бороться с ними вроде бы и нужно. Но для этого необходимо ввести в законодательство определение такого явления, затем установить, как и при каких условиях его можно использовать легально, и только потом прописать наказание за мошенничество. Все это безусловно займет немало времени.
ЧТО УЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
В 2025 году был принят ряд законов, направленный на борьбу и телефонными и интернет-мошенниками. Сотрудникам госучреждений, банков и операторов связи запретили использовать иностранные мессенджеры для звонков и сообщений клиентам. Также с сентября 2025 года физическому или юридическому лицу может грозить штраф за передачу своей SIM-карты посторонним лицам. А компании и предприниматели могут теперь выдавать номера телефонов только своим работникам или тем, с кем у них есть официальный договор. При этом данные пользователей нужно заранее внести в ЕСИА. Еще в России в тестовом режиме был запущен период «охлаждения» для SIM-карт при возвращении из-за границы.