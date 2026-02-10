Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немец Раймунд выиграл золото Олимпиады в прыжках с трамплина

В итальянском Предаццо завершились соревнования по прыжкам на лыжах с нормального трамплина в рамках Олимпийских игр. Победителем стал представитель Германии Филипп Раймунд, набравший 274,1 балла по сумме двух попыток.

Источник: Life.ru

Серебряным призёром стал польский спортсмен Кацпер Томасяк, показавший результат 270,7 балла. Третье место заняли японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден, которые набрали по 266 баллов.

Филиппу Раймунду 25 лет. Он также является бронзовым призёром Европейских игр 2023 года.

Ранее сообщалось, что золотую медаль в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде-2026 в Милане завоевала швейцарская фристайлистка Матильда Гремо. Спортсменка набрала 86,96 балла за три попытки, обойдя китаянку Эйлин Гу (86,58) и канадку Меган Олдхэм (76,46). Для 26-летней Гремо это второе олимпийское золото в карьере после победы на Играх в Пекине в 2022 году. Эйлин Гу в свою очередь стала самой титулованной фристайлисткой в истории, собрав коллекцию из двух золотых и двух серебряных медалей. Заработок спортсменки, ранее представлявшей США, в прошлом году оценивался в 23,1 миллиона долларов, большая часть которых пришлась на рекламные контракты.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше