Немец Раймунд выиграл золото Олимпиады в прыжках с трамплина

Ранее сообщалось, что золотую медаль в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде-2026 в Милане завоевала швейцарская фристайлистка Матильда Гремо. Спортсменка набрала 86,96 балла за три попытки, обойдя китаянку Эйлин Гу (86,58) и канадку Меган Олдхэм (76,46). Для 26-летней Гремо это второе олимпийское золото в карьере после победы на Играх в Пекине в 2022 году. Эйлин Гу в свою очередь стала самой титулованной фристайлисткой в истории, собрав коллекцию из двух золотых и двух серебряных медалей. Заработок спортсменки, ранее представлявшей США, в прошлом году оценивался в 23,1 миллиона долларов, большая часть которых пришлась на рекламные контракты.