Трамп нанесет визит Си Цзиньпину: когда президент США отправится в Китай

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вскоре нанесет визит председателю КНР Си Цзиньпину. Президент Соединенных Штатов прибудет в Китай на первой неделе апреля. Об этом сообщает издание Politico.
По данным источников, встреча лидеров пройдет в Пекине. Точная дата пока не назначена. Однако Дональд Трамп уже заявлял о готовности провести переговоры с Си Цзиньпином в Китае.
Американский лидер также анонсировал визит своего китайского коллеги в Вашингтон. Си Цзиньпин, по его словам, прибудет в Белый дом уже в 2026 году. По утверждению президента США, визит ожидается в конце года. Точной даты нет.
В феврале лидеры уже провели телефонный разговор. Диалог состоялся после звонка Си Цзиньпина президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Переговоры прошли по видеосвязи. Стороны подвели итоги за прошедший период и наметили планы на будущее.