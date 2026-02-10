Тактика обратного действия: новые способы мошенничества и как от них защититься

По данным МВД, в последнее время мошенники часто стали использовать тактику обратного действия. Она заключается в том, что жертву вынуждают связаться с мошенниками самостоятельно. Это нужно для того, чтобы обойти антифрод системы операторов (алгоритмы которых стали довольно успешно распознавать и блокировать звонки с подозрительных номеров) и обязательную маркировку звонков (когда при входящем звонке отображается не только номер, но и официальное название организации). Мошенники начинают общение письменно, через СМС или мессенджеры, например, под предлогом замены домофона, проверки счетчика или подозрительной активности в аккаунте. В сообщении указан телефон, по которому предлагают позвонить для уточнения деталей.