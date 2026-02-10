Тактика обратного действия: новые способы мошенничества и как от них защититься

«Вечерняя Москва» ознакомилась с новыми и актуальными схемами мошенничества на сегодняшний день и предлагает читателям ознакомиться с ним, чтобы не попасться на крючок.
По данным МВД, в последнее время мошенники часто стали использовать тактику обратного действия. Она заключается в том, что жертву вынуждают связаться с мошенниками самостоятельно. Это нужно для того, чтобы обойти антифрод системы операторов (алгоритмы которых стали довольно успешно распознавать и блокировать звонки с подозрительных номеров) и обязательную маркировку звонков (когда при входящем звонке отображается не только номер, но и официальное название организации). Мошенники начинают общение письменно, через СМС или мессенджеры, например, под предлогом замены домофона, проверки счетчика или подозрительной активности в аккаунте. В сообщении указан телефон, по которому предлагают позвонить для уточнения деталей.
Появилась новая схема, связанная со знакомством в социальных сетях. После непродолжительной переписки звучит просьба: «Скинь геолокацию какого-нибудь известного места в твоем районе — так проще понять, где нам назначить встречу». То, что просят прислать и так всем известную точку в городе, а не личный адрес, расслабляет жертву.
Как только геометка отправлена, мошенник переходит к следующему этапу плана. На телефон приходит видеофайл. В ролике человек сообщает, что по указанным координатам могут проводиться незаконные действия.
Затем поступает звонок якобы от сотрудника спецслужб. Он сообщает, что передача координат важного городского объекта может трактоваться как помощь в организации теракта, и начинает угрожать уголовной ответственностью за отправку геопозиции.
Дальше, чтобы «избежать проблем», человеку предлагают «доказать свою лояльность» и «помочь» правоохранительным органам передачей денежных средств и драгоценностей.
Тем, кто занимается торговлей на маркетплейсах, стоит опасаться следующей схемы. Продавцу приходит письмо или сообщение: «Ваш аккаунт заблокирован за нарушение правил. Для продолжения работы подтвердите данные». Внутри — ссылка на «форму проверки», визуально копирующую интерфейс площадки. В действительности это поддельные сайты, которые используются для кражи личных данных.
Если пользователь вводит логин и пароль, доступ к кабинету уходит злоумышленникам. Дальше возможны несколько вариантов: смена реквизитов для выплат — деньги от реальных заказов начинают уходить на счет мошенников, оформление кредитов или рассрочек на продавца под видом «финансирования закупки». Кроме того, аккаунт могут использовать для обмана покупателей, например, разместить выгодное предложение и получать оплату за заказы, не отправляя товар.
Маркетплейсы предупреждают партнеров: уведомления о блокировке и проверках приходят либо в личный кабинет продавца, либо в официальном приложении. А вот по ссылкам в сообщениях и письмах переходить не стоит.
Конечно, никуда не исчезли и классические схемы, которые используют злоумышленники. Например, мошенники пишут или звонят, притворяясь сотрудниками налоговой службы, полиции, ФСБ. Стоит помнить, что представители официальных ведомств никогда не буду с вами связываться в мессенджерах или просить сообщать данные по телефону.