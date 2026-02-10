Ричмонд
Областной прокурор раскритиковал организацию уборки дорог в Новосибирске

Как он комментирует состояние проезжей части.

Источник: Аргументы и факты

При расследовании каждого второго ДТП в 2025 году в Новосибирске выявлялись проблемы с содержанием и уборкой дорог. Такими данными поделились в прокуратуре. При этом город располагает достаточным количеством техники — около 500 единиц, включая 170 машин, закупленных за последние два года при поддержке Заксобрания НСО.

Прокурор региона Александр Бучман в интервью Сиб.фм указал на недостатки в организации работ:

«По моему поручению прокурор города вносил представление, в котором указывал на некачественную работу подчиненных структур по вопросам содержания улично‑дорожной сети. Дорожной техники раньше не хватало, но теперь её достаточно закупили. И хотя мы много людей видим в этой работе задействованных, главный вопрос в грамотной реализации имеющихся ресурсов и последующем контроле. Нужно понимание, что мы расчищаем в первую очередь, а что во вторую. Если правильную схему нарисовать, привлечь все имеющиеся ресурсы, тогда и уборка будет быстрее двигаться».

Бучман подчеркнул необходимость ежедневного контроля и «близости к земле» для объективной оценки ситуации.

В прошлом году по представлениям прокуратуры были устранены нарушения на 40 участках с разметкой и на 42 участках с дефектами дорожного полотна.