Японская сноубордистка Мурасэ завоевала золото в биг-эйре на Олимпийских играх

Суммарный результат спортсменки составил 179 баллов. Серебряную медаль завоевала представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт, набравшая 172,25 балла. Третье место заняла южнокорейская спортсменка Ю Сын Ын с результатом 171,00.
Кокомо Мурасэ 21 год. В прошлом году на чемпионате мира она стала чемпионкой в биг-эйре и выиграла серебро в слоупстайле. На предыдущей Олимпиаде в Пекине японская сноубордистка получила бронзовую награду в биг-эйре.
Ранее немец Филипп Раймунд выиграл золото Олимпиады в прыжках с трамплина. Представитель Германии набрал 274,1 балла по сумме двух попыток. Серебряным призёром стал польский спортсмен Кацпер Томасяк, показавший результат 270,7 балла. Третье место заняли японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден, которые набрали по 266 баллов.
