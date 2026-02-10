Японская сноубордистка Мурасэ завоевала золото в биг-эйре на Олимпийских играх

Кокомо Мурасэ 21 год. В прошлом году на чемпионате мира она стала чемпионкой в биг-эйре и выиграла серебро в слоупстайле. На предыдущей Олимпиаде в Пекине японская сноубордистка получила бронзовую награду в биг-эйре.