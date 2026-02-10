Ричмонд
Японская сноубордистка Мурасэ завоевала золото в биг-эйре на Олимпийских играх

Японская сноубордистка Кокомо Мурасэ одержала победу в дисциплине «биг-эйр» на Олимпийских играх. Соревнования принимал итальянский курорт Ливиньо.

Источник: Life.ru

Суммарный результат спортсменки составил 179 баллов. Серебряную медаль завоевала представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт, набравшая 172,25 балла. Третье место заняла южнокорейская спортсменка Ю Сын Ын с результатом 171,00.

Кокомо Мурасэ 21 год. В прошлом году на чемпионате мира она стала чемпионкой в биг-эйре и выиграла серебро в слоупстайле. На предыдущей Олимпиаде в Пекине японская сноубордистка получила бронзовую награду в биг-эйре.

Ранее немец Филипп Раймунд выиграл золото Олимпиады в прыжках с трамплина. Представитель Германии набрал 274,1 балла по сумме двух попыток. Серебряным призёром стал польский спортсмен Кацпер Томасяк, показавший результат 270,7 балла. Третье место заняли японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден, которые набрали по 266 баллов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.