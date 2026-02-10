Школьник в ХМАО, пришедший в гимназию с топором и пневматом, учится в 7-м классе

Напомним, в городе Светском в ХМАО ученик принёс в школу топор, нож и пневматический пистолет. Следствие считает, что подросток планировал отомстить сверстникам. Довести замысел до конца он не смог, так как преподаватель забрал у него рюкзак и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Следственные органы начали проверку действий должностных лиц школы.