Школьник в ХМАО, пришедший в гимназию с топором и пневматом, учится в 7-м классе

Ученик седьмого класса задержан в городе Светском в ХМАО за пронос в школу пневматического пистолета, топора и ножа. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Источник: Life.ru

«9 февраля в дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение от заместителя директора МАОУ “Гимназия” о том, что у ученика 7 класса, 2011 г. рождения, в сумке обнаружены: топор, нож и пневматический пистолет», — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство (ч. 1 ст. 30, п. А ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Школьники сообщают, что всех спас одноклассник Павел. Заметив в рюкзаке у подростка оружие, он сразу предупредил учителя истории. Тот вырвал из рук семиклассника опасную сумку, пишет Ural Mash.

Напомним, в городе Светском в ХМАО ученик принёс в школу топор, нож и пневматический пистолет. Следствие считает, что подросток планировал отомстить сверстникам. Довести замысел до конца он не смог, так как преподаватель забрал у него рюкзак и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Следственные органы начали проверку действий должностных лиц школы.

