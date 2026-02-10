Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей

РИА Новости: Даванков предложил ввести ежегодную чистку зубов по ОМС для детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов.

Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаем необходимым ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов (включая снятие налёта и аппликацию фторсодержащего средства) для всех детей», — сказано в обращении.

По словам авторов инициативы, такая мера позволит выявлять и устранять факторы риска кариеса на ранней стадии у семей, которые не могут позволить себе платную чистку зубов, снизит частоту осложнённого кариеса и необходимость дорогостоящего лечения в будущем, а также повысит приверженность семей к регулярному наблюдению у стоматолога.

Депутаты добавили, что отсутствие обязательной бесплатной чистки зубов раз в год для детей создаёт социальную несправедливость: многие семьи не могут позволить себе платить за эту простую услугу из своего кармана, что в итоге увеличивает нагрузку на систему здравоохранения из-за роста случаев осложнённого кариеса.

Узнать больше по теме
Михаил Мурашко: биография, достижения и проблемы министра здравоохранения России
От интерна до руководителя Минздрава — такую карьеру шаг за шагом построил Михаил Мурашко, уроженец Екатеринбурга. Собрали главную информацию о нем, его работе и личной жизни.
Читать дальше