В Музей Победы переданы реликвии участника Второй мировой войны из США Джозефа Момута

В концлагерях и тюрьмах к началу Второй мировой войны находились 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В дальнейшем гигантская сеть концентрационных лагерей была создана на территории оккупированных европейских стран. В них массово уничтожали целые народы, в первую очередь убивали славян, евреев и цыган. Если же говорить о гражданах стран Европы, прошедших через лагеря различного назначения, в том числе концентрационные лагеря, то из 18 миллионов человек были уничтожены более 11.