В Музей Победы переданы реликвии участника Второй мировой войны из США Джозефа Момута

В Музей Победы на Поклонной горе в дар на вечное хранение были переданы реликвии участника Второй мировой войны из США Джозефа Момута. Трофеи фронтовика сохранил и привез его сын Рэймонд Момут.
Ряд стран, в том числе США, старательно пытаются переписать историю борьбы с нацизмом и Второй мировой войны. Но на Западе все еще есть люди, которые против искажения правды. Поэтому сын американского участника Второй мировой войны Джозефа Момута — Рэймонд — сохранил трофеи, добытые его отцом в бою. И решил передать предметы в главный Музей Победы в России.
— Эти артефакты привез мой отец Джозеф Энтони Момут после окончания Второй мировой. Он участвовал в боях в составе союзных войск в Европе, — рассказал Рэймонд Момут. — Папе было 22 года, когда он пошел на войну, вовсе не являясь профессиональным солдатом. А служил в З-й армии союзных войск. Они высаживались в Нормандии и прошли по Франции вплоть до Марселя.
Затем войска начали продвигаться на восток, в сторону немецкого города Франкфурт-на-Майне. В ходе боев под ним подразделение, в котором служил Джозеф, наткнулось на немецкий концентрационный лагерь. Среди его узников были женщины и дети, большинство из которых русские и поляки. Над главными воротами концлагеря развевался черно-бело-красный флаг, который относился к военно-морским силам нацистской Германии. Джозеф лично сорвал это полотно. Хранившийся долгие годы артефакт был передан в Музей Победы.
По словам Рэймонда, в том лагере проводились медицинские эксперименты над заключенными. В них принимала участие большая группировка военных медиков военно-морских сил нацистской Германии — Кригсмарине.
— И когда мой отец пытался снять этот флаг, офицеры и солдаты СС (боевые формирования отрядов охраны в нацистской Германии. — «ВМ») попытались ему помешать. Даже завязался бой, но мой отец победил, — отметил Рэймонд.
Момут также подарил Музею Победы значок одного из нападавших немецких офицеров. Все предметы Джозеф привез домой, в штат Коннектикут, когда мир победил нацизм.
— Я убежден, что мы не должны забывать о том, что случилось, все те преступления и зверства, которые творили нацисты. Это очень важно, — отметил Рэймонд. — И мы не должны забывать наши основные ценности — семью, культуру. Мы должны это помнить и передавать другим поколениям.
В выставочных залах Музея Победы хранятся экспонаты, напоминающие людям о трагических и героических событиях в истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Коллекция часто пополняется новыми трофеями и артефактами. Ранее в дар музею были переданы более 50 предметов из коллекции первого в Советском Союзе крупного специализированного предприятия по выпуску точных измерительных приборов — завода «Калибр». Эти раритеты обеспечивали первый залп «катюши» в военные годы.
Также недавно фонды музея пополнились фотографиями, письмами и документами летчика Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Виктора Медведева. Ценные реликвии передала правнучка фронтовика Ксения Иванова. Девушка решила, что своим потомкам она сможет и лично рассказать про подвиги прадеда. Поэтому ничуть не сомневалась, что личные вещи героя должны храниться в Музее Победы.
Также в конце января 2025 года музею на вечное хранение была передана рукописная книга Бориса Васильева «В списках не значился». Ее совместными усилиями создали школьники и педагоги из России и Республики Беларусь. Ребята сами создавали иллюстрации к рукописи, ориентируясь на видеоинструкцию от педагогов. Таким образом удалось приобщить детей к чтению литературы о Великой Отечественной войне, чтобы они почувствовали себя причастными к истории, прописывая строки о жизни героев произведения.
ВАЖНО.
В концлагерях и тюрьмах к началу Второй мировой войны находились 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В дальнейшем гигантская сеть концентрационных лагерей была создана на территории оккупированных европейских стран. В них массово уничтожали целые народы, в первую очередь убивали славян, евреев и цыган. Если же говорить о гражданах стран Европы, прошедших через лагеря различного назначения, в том числе концентрационные лагеря, то из 18 миллионов человек были уничтожены более 11.