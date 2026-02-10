Ключевая ставка вышла за рамки ожиданий. Какого решения от Центробанка ждут экономисты к 13 февраля

Её мнение укрепилось после публикации обзора «О чём говорят тренды». В бюллетене говорится, что заметная реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несёт риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые, в свою очередь, могут удлинить инерционный инфляционный «хвост» и замедлить дезинфляцию. Дальнейшее снижение инфляции к цели в 4% продолжит требовать сохранения жёстких денежно-кредитных условий в экономике, что указывает на возможность пауз в цикле снижения ключевой ставки и её сохранение на достаточно высоком уровне до конца года. Таким образом, Банк России даёт достаточно жёсткий сигнал о том, что снижение ставки будет происходить медленно и с паузами.