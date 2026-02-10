Ключевая ставка вышла за рамки ожиданий. Какого решения от Центробанка ждут экономисты к 13 февраля

Что происходит на рынке перед решением Центробанка по ключевой ставке.
Наступила «неделя тишины» перед заседанием ЦБ. На фоне возвращения инфляции к росту, зафиксированного Росстатом на прошлой неделе, рынок сместил прогнозы в сторону монетарной паузы. Однако будут рассматриваться и варианты снижения ключевой ставки шагом до 25−50 б.п. Так охарактеризовал ситуацию инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.
— Между заседаниями небольшой промежуток времени, с чисто бюрократической позиции можно ничего не менять и ускориться при необходимости в марте. Замедление экономики продолжается, к весне — лету инфляция уйдёт ниже 4%, а осенью сезонный разгон цен поддержится ростом тарифов. Банку России было бы неплохо иметь запас жёсткости перед осенними проинфляционными рисками, — считает главный экономист «БКС “Мир инвестиций” Илья Фёдоров.
Какой будет ключевая ставка с 13 февраля.
Замедление темпов роста зарплат, стабилизация инфляционных ожиданий населения, крепкий рубль могут говорить о возможности дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки.
— В ближайшую среду выйдет отчёт по инфляции на 9 февраля — недельный и годовой показатели будут важны в контексте решения по ставке. Снижение ставки может ускориться летом. Осенью возможно новое торможение в снижении из-за повышения тарифов ЖКУ с 1 октября. На конец года сохраняет прогноз по ключевой ставке на уровне 12%, — считает Александр Бахтин.
Илья Фёдоров считает, что Центробанк снизит ключевую ставку до 15,5%. В текущей ситуации он не видит причин для пересмотра прогноза.
— Мы ожидаем, что Банк России займёт выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%. Основная причина заключается в ожидаемом ускорении инфляции в начале года на фоне повышения ставки НДС с 20 до 22% и неопределённости относительно того, насколько уже эффект заложен в цены или может спровоцировать инфляционную спираль, — отметила глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Её мнение укрепилось после публикации обзора «О чём говорят тренды». В бюллетене говорится, что заметная реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несёт риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые, в свою очередь, могут удлинить инерционный инфляционный «хвост» и замедлить дезинфляцию. Дальнейшее снижение инфляции к цели в 4% продолжит требовать сохранения жёстких денежно-кредитных условий в экономике, что указывает на возможность пауз в цикле снижения ключевой ставки и её сохранение на достаточно высоком уровне до конца года. Таким образом, Банк России даёт достаточно жёсткий сигнал о том, что снижение ставки будет происходить медленно и с паузами.
— Из-за ускорения инфляции с начала года мы ожидаем, что на очередном заседании ЦБ примет решение о сохранении ключевой ставки. Сценарий снижения сейчас маловероятен. Наш базовый прогноз — пауза. Причём важно понимать, что существенную роль в повышении цен сыграл фактор возросшей налоговой нагрузки, который бизнес достаточно быстро переложил в конечные цены. В такой конфигурации снижение ставки может быть рискованным и приведёт к новому витку роста инфляционных ожиданий, — рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
По её оценкам, курс на смягчение политики в целом сохраняется, но растягивается по времени. Скорее всего, ставка будет удерживаться на высоком уровне дольше, чем рынок рассчитывал ранее. Кроме того, внешний фон довольно динамичен и прогноз может поменяться при появлении дополнительных позитивных факторов для российской экономики.