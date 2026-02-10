Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова поздравила коллег с Днем дипломата

Официальный представитель МИД Захарова поздравила коллег с Днем дипломата.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила коллег с Днем дипломата.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.

В своем Telegram-канале Захарова разместила открытку, выполненную в черно-белых тонах. На ней изображено здание МИД РФ, перо, бумага и надпись «День дипломата».

Захарова сопроводила открытку подписью «Поздравляю всех причастных!».

Дизайн открыток, которые размещаются в соцсетях МИД РФ на День дипломата, каждый год новый.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше