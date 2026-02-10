Ричмонд
В Италии вооружённые налётчики ограбили инкассаторский фургон

В Италии на скоростной трассе в Апулии вооружённая группа совершила нападение на инкассаторский фургон, сообщает Daily Mail. Преступники использовали военную взрывчатку, чтобы вскрыть бронированный автомобиль и забрать деньги.

Источник: Life.ru

Ограбление инкассаторского фургона. Видео © X / Mario Nawfal.

По данным Sky TG24, около десяти человек перекрыли шоссе в обоих направлениях, припарковав несколько угнанных автомобилей и разбросав металлические шипы для остановки преследования. Участники нападения были в чёрно-белых комбинезонах и масках, они также были вооружены автоматами Калашникова и дробовиками.

После захвата наличных преступники скрылись на автомобилях в сельскую местность близ Сквинцано в провинции Лечче. Полиция начала масштабные поиски с использованием вертолётов и наземных подразделений. Как пишет Wanted in Rome, двоих подозреваемых удалось задержать, остальные остаются на свободе.

Шоссе оставалось перекрытым несколько часов, пока криминалисты осматривали место происшествия, а пожарные разбирали сгоревшие автомобили. Власти усилили патрулирование трасс в регионе.

А ранее подготовка сборной Израиля по бобслею к зимним Олимпийским играм 2026 года была омрачена ограблением. Пилот команды Адам Эдельман сообщил, что в арендованные спортсменами апартаменты проникли злоумышленники. У них украли три тысячи долларов и паспорта. После инцидента спортсмены объявили сбор пожертвований для покрытия непредвиденных расходов.

