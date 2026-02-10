В Италии вооружённые налётчики ограбили инкассаторский фургон

По данным Sky TG24, около десяти человек перекрыли шоссе в обоих направлениях, припарковав несколько угнанных автомобилей и разбросав металлические шипы для остановки преследования. Участники нападения были в чёрно-белых комбинезонах и масках, они также были вооружены автоматами Калашникова и дробовиками.