В истории самоубийства бывшей жены Галицкого появился новый фигурант: кем он приходился Алии

«В ходе опроса следователь задавал вопросы в том числе про Н. Б. (мы скрыли имя и фамилию этого человека, — Авт.). Это законный муж Алии Галицкой, с которым они поженились 23 августа 2024 года. Через неделю, 30 августа того же года, пара заключила брачный договор», — поделилась адвокат.