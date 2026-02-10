В истории самоубийства бывшей жены Галицкого появился новый фигурант: кем он приходился Алии

Назвавшая себя бывшей женой крупного бизнесмена Александра Галицкого Алия покончила с собой в камере изолятора. По ее делу всплывают всё новые подробности. В интервью KP.RU адвокат предпринимателя Анна Бутырина раскрыла содержание предсмертной записки женщины. В тексте упоминаются два человека.
Анна Бутырина сообщила, что Алия Галицкая в записке просила обвинить в ее смерти якобы бывшего супруга, Александра Галицкого. При этом в тексте встречается еще одно имя.
«В ходе опроса следователь задавал вопросы в том числе про Н. Б. (мы скрыли имя и фамилию этого человека, — Авт.). Это законный муж Алии Галицкой, с которым они поженились 23 августа 2024 года. Через неделю, 30 августа того же года, пара заключила брачный договор», — поделилась адвокат.
Ранее Суд в штате Невада признал недействительным брак между Александром Галицким и Алией Галицкой. Он был аннулирован спустя восемь месяцев после развода в Калифорнийском суде.