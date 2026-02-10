Ричмонд
Фигуристы Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца на Олимпиаде

Произвольный танец фигуристы представят 11 февраля.

МИЛАН, 10 февраля. /ТАСС/. Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на Олимпийских играх. Соревнования проходят в Италии.

Французский дуэт набрал 90,18 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (89,72 балла), третьими идут представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18).

33-летняя Бодри и 31-летний Сизерон проводят первый совместный сезон. Сизерон — олимпийский чемпион (2022) и серебряный призер (2018) Игр в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис, пять раз они побеждали на чемпионатах мира.

33-летняя Чок и 36-летний Бэйтс являются двукратными олимпийскими чемпионами в командном турнире. Также в их активе три победы на чемпионатах мира, три раза спортсмены побеждали в финале серии Гран-при.

Произвольный танец фигуристы представят 11 февраля.