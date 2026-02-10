Ричмонд
МО РФ: силы ПВО ликвидировали 20 беспилотников над российскими регионами

Российские военные уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа, в том числе в Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие нейтрализовали 20 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники противника были ликвидированы в период с 17:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.

12 украинских аппаратов уничтожили в Брянской области, кроме того, беспилотники ликвидированы в Курской и над акваторией Азовского моря.

«С 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области и три — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник российские военнослужащие ликвидировали 69 беспилотников над регионами РФ. В частности, БПЛА украинских войск уничтожили в Курской и Брянской областях.

В ночь на воскресенье беспилотники были ликвидированы в Брянской, Курской, Калужской областях, а также над Чёрным морем.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

