Расписались в Вегасе на шуточной церемонии: почему Алия взяла фамилию Галицкого без официального брака

В деле экс-супругов Александра и Алии Галицких обнаружили новые подробности. Ранее стало известно, что бизнесмен и его якобы бывшая жена не состояли в официальном браке. Как сообщила адвокат предпринимателя Анна Бутырина, Алия взяла фамилию Галицкого вне брака. Так она рассказала в диалоге с KP.RU.
По словам адвоката, Алия и Александр Галицкие состояли в так называемом «гостевом союзе». Они расписались в Лас-Вегасе в 2010 году. Однако церемония была шуточной. Как заявила адвокат, Алия понимала, что это не официальный брак.
«Она это сделала [взяла фамилию Галицкого] вне брака, по собственному желанию. Больше десяти лет назад пошла и поменяла фамилию», — поделилась Анна Бутырина.
Выяснилось также, что Алия Галицкая в предсмертной записке просила обвинить в ее кончине якобы бывшего супруга. При этом в тексте встречается еще одно имя. Она винит также своего законного мужа.