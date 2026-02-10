Стало известно с кем проживали дети Алии и Александра Галицкого: адвокат миллиардера раскрыла подробности

Две дочери Алии Галицкой, которая совершила самоубийство в камере изолятора, и миллиардера Александра Галицкого в основном проживали с отцом. Об этом в интервью KP.RU заявила адвокат предпринимателя Анна Бутырина.
«Совместно они не жили. От этого союза были рождены две дочери, которые преимущественно проживали с Александром Галицким», — сказала адвокат.
Бутырина уточнила, что старшей девочке 13 лет, младшей — 8 лет. Юрист подчеркнула, что Галицкий не препятствовал общению Алии с дочерьми, и они проживали с ним без каких-либо ограничений.
Ранее KP.RU писал, что в истринском изоляторе временного содержания было найдено тело Алии. Правозащитница Ева Меркачева отметила, что в камере Галицкая находилась одна и оставила предсмертную записку, в которой обвинила своего бывшего мужа в случившемся. Алия была арестована накануне по обвинению в вымогательстве крупной суммы денег у Галицкого.