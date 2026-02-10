Стало известно с кем проживали дети Алии и Александра Галицкого: адвокат миллиардера раскрыла подробности

Ранее KP.RU писал, что в истринском изоляторе временного содержания было найдено тело Алии. Правозащитница Ева Меркачева отметила, что в камере Галицкая находилась одна и оставила предсмертную записку, в которой обвинила своего бывшего мужа в случившемся. Алия была арестована накануне по обвинению в вымогательстве крупной суммы денег у Галицкого.