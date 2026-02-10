Гуменник готовится к дебюту. Итоги третьего дня Олимпиады

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. В понедельник на Олимпийских играх в Италии было разыграно пять комплектов наград. Российские спортсмены не участвовали в розыгрыше медалей — единственной россиянкой, вышедшей на старт, стала саночница Дарья Олесик, выполнившая два первых заезда.
Олесик занимает промежуточное 14-е место. Заключительные попытки, по итогам которых определятся обладательницы олимпийских медалей, пройдут во вторник.
Спортсменка впервые выступает на Олимпийских играх. В текущем сезоне она неоднократно входила в число сильнейших на этапах национальных соревнований.
Также в понедельник тренировку на олимпийском льду провел российский фигурист Петр Гуменник, который готовится к старту в мужском одиночном катании. Во время проката короткой программы спортсмен допустил падение при выполнении одного из прыжковых элементов. Короткую программу мужчины представят 10 февраля, произвольную — 13 февраля.
Кроме того, в течение дня стало известно, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева заявлены на спринт классическим стилем. При этом пока не появилось новых подробностей о потенциальном продолжении оспаривания Коростелевым нарушений со стороны одного из соперников во время скиатлона.
Победа Лердам.
В конькобежном спорте у женщин на дистанции 1 000 метров победу одержала представительница Нидерландов Ютта Лердам. Спортсменка показала результат 1 минута 12,31 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Лердам подтвердила статус одной из главных звезд мирового конькобежного спорта и фаворитки турнира. Она также является женой американского блогера и боксера Джейка Пола. Именно с ней связаны основные обсуждения в конькобежных соревнованиях — она получила волну критики ввиду того, что прилетела на Олимпиаду на частном джете и готовилась к соревнованиям обособленно. Пол, находившийся на трибуне, после финиша Лердам расплакался.
В горнолыжном спорте были разыграны медали в мужской командной комбинации, которая впервые была включена в олимпийскую программу. Победу одержали швейцарцы Франьо фон Алльмен и Танги Неф. Второе место разделили два дуэта — серебряные награды достались австрийцам Винсенту Крихмайру и Мануэлю Феллеру, а также еще одной швейцарской паре — Марко Одерматту и Лоику Мейару.
В соревнованиях по фристайлу в женском слоупстайле победу одержала швейцарка Матильда Гремо. Серебряную медаль завоевала представительница Китая Эйлин Гу, бронзу — канадка Меган Олдхэм (76,46). Финал прошел в напряженной борьбе, судьба золота решилась в заключительном заезде.
Золото в соревнованиях сноубордисток в дисциплине «биг-эйр» завоевала японка Кокомо Мурасэ, серебряную медаль выиграла Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, третьей стала представительница Южной Кореи Ю Сын Ын. В прыжках на лыжах с трамплина победу праздновал немец Филипп Раймунд, вторым стал поляк Кацпер Томасяк, третье место разделили японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден. Без наград остался главный фаворит соревнований Домен Превц из Словении.
В турнире по керлингу среди смешанных команд состоялись полуфинальные встречи. Сборная США обыграла команду Италии со счетом 9:8, а команда Швеции оказалась сильнее дуэта из Великобритании (9:3). В фигурном катании прошел ритм-танец, по его итогам лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, вторыми идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, третьими — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Произвольный танец пройдет 11 февраля.
После третьего соревновательного дня лидерство в общекомандном зачете сохраняет сборная Норвегии, завоевавшая 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Второе место занимают спортсмены из Швейцарии (3−1−1), третью позицию удерживает команда Японии (2−2−3).
Программа следующего дня.
10 февраля на Олимпийских играх в Италии будет разыграно несколько комплектов наград в ряде ключевых дисциплин. Чемпионы и призеры определятся в соревнованиях по санному спорту среди женщин (одиночные сани), лыжных гонках (спринт классическим стилем у мужчин и женщин), прыжках на лыжах с трамплина (смешанные командные соревнования), горнолыжном спорте (командная комбинация у женщин), биатлоне (мужская индивидуальная гонка), керлинге (смешанные командные соревнования), фристайле (слоупстайл у мужчин), шорт-треке (смешанная эстафета).