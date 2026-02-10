Гуменник готовится к дебюту. Итоги третьего дня Олимпиады

В конькобежном спорте у женщин на дистанции 1 000 метров победу одержала представительница Нидерландов Ютта Лердам. Спортсменка показала результат 1 минута 12,31 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Лердам подтвердила статус одной из главных звезд мирового конькобежного спорта и фаворитки турнира. Она также является женой американского блогера и боксера Джейка Пола. Именно с ней связаны основные обсуждения в конькобежных соревнованиях — она получила волну критики ввиду того, что прилетела на Олимпиаду на частном джете и готовилась к соревнованиям обособленно. Пол, находившийся на трибуне, после финиша Лердам расплакался.