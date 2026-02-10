В МИД рассказали о программе мероприятий в День дипломатического работника

Она также указала, что дипломаты, представители руководства МИД РФ и члены общественных организаций возложат цветы на могилы выдающихся коллег прошлых лет на Новодевичьем и на Троекуровском кладбищах. Кроме того, цветы будут возложены к памятнику бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову на Смоленской-Сенной площади.