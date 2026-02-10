ТАСС: участница покушения на генерала Алексеева была лишена родительских прав

СЕЛО ХОРОШЕЕ /ЛНР/, 10 февраля. /ТАСС/. Участница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая (ранее Антонюк) была лишена родительских прав на двух детей. Об этом ТАСС сообщила местная жительница Ирина.
«У нее (Зинаиды Серебрицкой — прим. ТАСС) два сына — она [была] лишена прав материнских. У нее две дочки, которые, я так понимаю, [живут] на Украине, и два сына у нее, взрослые пацаны. Она [была] лишена материнских прав. Один здесь жил, сын, 36−37 лет ему было», — сказала она.
Как сообщил ТАСС сосед Серебрицкой Вадим, один ее сын, который проживал в доме, после того как она уехала, имел зависимость от алкоголя и наркотиков, отметив, что его мать специально перечисляла деньги напрямую в магазин, только на продукты, для того чтобы он не мог купить алкоголь. Впоследствии оба ее сына уехали из села.
По словам местного жителя, также около 20 лет назад Серебрицкая в собственном гараже занималась продажей одежды «секонд-хенд», после чего уехала в Москву. «Я знаю, что у нее муж был турок. А у нее был, по-моему, не один муж — араб, по-моему, второй [муж] был», — добавил Вадим.