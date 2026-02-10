Ричмонд
В камере умершей в ИВС Галицкой обнаружили записку с обвинениями экс-супругу

В камере изолятора временного содержания, где была обнаружена Алия Галицкая, нашли записку. В ней женщина обвинила своего бывшего мужа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свой источник.

По информации источника, тело Галицкой обнаружили, когда выводили другого заключённого. Сотрудник изолятора обратил внимание на включенную воду в камере — её оставила сама Галицкая. Женщину нашли сидящей на спинке кровати.

Источник отметил, что бывшего мужа Алии Галицкой допросили. Он отрицает свою причастность к произошедшему.

Напомним, что Алия Галицкая была задержана 4 февраля. Поводом стало возбуждение уголовного дела по статьям о вымогательстве и клевете. Истринский суд принял решение об аресте женщины до 3 апреля. В ходе расследования выяснилось, что она шантажировала бизнесмена Александра Галицкого. Требуемая сумма составляла 150 миллионов долларов, в противном случае она угрожала публикацией компрометирующих данных. 8 февраля появилась информация о её самоубийстве. Отмечалось, что дети Алии проживают с их отцом.

