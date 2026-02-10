В первую очередь помоги себе сам

В первую группу риска входят дети и подростки (средние и старшие классы школы). Ими можно легко манипулировать или шантажировать их, вовлекать в радикальные сообщества. Для этого в том числе используются онлайн-игры. Вторая группа риска — это люди среднего класса в возрасте 35−45 лет. Они постоянно находятся в движении, имеют экономические обязательства: кредиты, ипотеку, и ищут дополнительный заработок. Наконец, третья группа риска — это пенсионеры. На них приходится самое большое количество телефонных звонков мошенников. У многих пенсионеров сейчас появляются смартфоны, они хотят не выпадать из жизни, попробовать социальные сети или получить какую-то услугу онлайн. И натыкаются на аферистов. В новом для себя пространстве им тяжело отличить правду от лжи.