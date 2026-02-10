В первую очередь помоги себе сам

Однако если мы берем уровень цифровой грамотности москвичей, то он безусловно выше, чем в целом по стране. Практически все жители столицы имеют доступ в интернет и очень активны в киберпространстве. Находясь еще в студенческом или даже в школьном возрасте, они узнают, как распознать мошенников и защитить себя. У многих москвичей, которые живут в плотном информационном потоке, выработалась привычка не отвечать на незнакомые номера и на сообщения незнакомых пользователей. Но говорить о том, что москвичи подвержены меньшему риску быть обманутыми мошенниками, в корне неверно.
В первую группу риска входят дети и подростки (средние и старшие классы школы). Ими можно легко манипулировать или шантажировать их, вовлекать в радикальные сообщества. Для этого в том числе используются онлайн-игры. Вторая группа риска — это люди среднего класса в возрасте 35−45 лет. Они постоянно находятся в движении, имеют экономические обязательства: кредиты, ипотеку, и ищут дополнительный заработок. Наконец, третья группа риска — это пенсионеры. На них приходится самое большое количество телефонных звонков мошенников. У многих пенсионеров сейчас появляются смартфоны, они хотят не выпадать из жизни, попробовать социальные сети или получить какую-то услугу онлайн. И натыкаются на аферистов. В новом для себя пространстве им тяжело отличить правду от лжи.
Наш проект «КиберМосква» не просто разово рассказывает группам риска об опасности со стороны мошенников. Наша цель — методичная работа с населением. Разовые встречи ничего не исправят. Еще мы рассказываем людям не только о схемах мошенников, но и об организациях, куда можно обратиться, если вы стали жертвой. Очень важно, чтобы человек знал, что ему протянут руку помощи. Тогда он будет меньше бояться и шанс, что он станет жертвой афериста, уменьшается.
Что касается мер, которые могут быть приняты, прежде всего могу отметить борьбу с дипфейками. В таком случае могут обязать маркировать сгенерированные ролики. И обязательно должно быть пояснение, что такие видео созданы для развлечения. За использование технологии дипфейка для обмана однозначно надо наказывать. Еще я хотел бы отметить вред видео, где блогеры якобы разводят мошенников в ответ. Дело в том, что большинство таких роликов — постановочные. Но люди хотят также утереть нос мошенникам. В результате они предоставляют аферистам свои голосовые данные.
К самозапрету на звонки отношусь к этому скептически. Что делать, если человек решил отправиться за границу? Для регистрации на некоторых сервисах также нужно принять звонок с иностранного номера. А снимать самозапрет — дело непростое.