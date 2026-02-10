Учёные сообщили о возможном наблюдении «смерти» чёрной дыры в 2023 году

Учёные полагают, что свидетельством «испарения» чёрной дыры могло стать самое энергичное нейтрино из когда-либо зарегистрированных — частица KM3−230213A. Её мощность в 35 раз превысила предыдущий рекорд. Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте выдвинули гипотезу, что источником такого нейтрино стала гипотетическая первичная чёрная дыра, сформировавшаяся в ранней Вселенной. Подобные объекты, если они существуют, могли быть значительно меньше обычных чёрных дыр и поэтому способны завершить своё испарение в нашу эпоху.