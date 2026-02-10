Учёные сообщили о возможном наблюдении «смерти» чёрной дыры в 2023 году

Учёные полагают, что свидетельством «испарения» чёрной дыры могло стать самое энергичное нейтрино из когда-либо зарегистрированных — частица KM3−230213A. Её мощность в 35 раз превысила предыдущий рекорд. Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте выдвинули гипотезу, что источником такого нейтрино стала гипотетическая первичная чёрная дыра, сформировавшаяся в ранней Вселенной. Подобные объекты, если они существуют, могли быть значительно меньше обычных чёрных дыр и поэтому способны завершить своё испарение в нашу эпоху.
«Чем легче чёрная дыра, тем она должна быть горячее и тем больше частиц она будет испускать», — поясняет соавтор исследования Андреа Тамм.
Однако возникло противоречие: нейтрино было зафиксировано лишь одним детектором KM3NeT, в то время как другой, IceCube, подобного сигнала не обнаружил. Для объяснения этого учёные предположили, что первичные чёрные дыры могут нести «тёмный заряд», связанный с тёмной материей.
«Мы считаем, что первичные чёрные дыры с “тёмным зарядом” — то, что мы называем квазиэкстремальными первичными чёрными дырами — являются недостающим звеном», — добавил соавтор Хоаким Игуас Хуан.
Если данная гипотеза верна, то такие объекты могут составлять часть неуловимой тёмной материи. Таким образом, одно редчайшее событие — регистрация сверхмощной частицы — может стать ключом к одновременному подтверждению излучения Хокинга, существования первичных чёрных дыр и природы тёмной материи.
