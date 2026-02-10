Горнолыжница Вонн заявила, что ей предстоит еще несколько операций

«К сожалению, я перенесла сложный перелом, который в настоящее время стабилен, но потребует нескольких операций, чтобы правильно исправить, — написала Вонн. — Хотя вчерашний день закончился не так, как я надеялась, и несмотря на сильную физическую боль, я ни о чем не жалею. Стоять вчера у стартовых ворот — это было невероятное чувство, которое я никогда не забуду. Знание того, что я стояла там, имея шанс выиграть, было само по себе победой».