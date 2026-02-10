Горнолыжница Вонн заявила, что ей предстоит еще несколько операций

МИЛАН, 10 февраля. /ТАСС/. Американской горнолыжнице Линдси Вонн предстоит перенести еще несколько операций после падения во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпийских играх в Италии. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
8 февраля Вонн выступала в скоростном спуске. Спортсменка не сумела завершить заезд из-за падения. После инцидента Вонн эвакуировали на вертолете. Позднее горнолыжница перенесла операцию для стабилизации состояния после перелома левой ноги.
«К сожалению, я перенесла сложный перелом, который в настоящее время стабилен, но потребует нескольких операций, чтобы правильно исправить, — написала Вонн. — Хотя вчерашний день закончился не так, как я надеялась, и несмотря на сильную физическую боль, я ни о чем не жалею. Стоять вчера у стартовых ворот — это было невероятное чувство, которое я никогда не забуду. Знание того, что я стояла там, имея шанс выиграть, было само по себе победой».
«Я также знала, что гонки — это риск. Горнолыжный спорт всегда был и будет невероятно опасным видом. Вчера моя олимпийская мечта закончилась не так, как я хотела. Это была не концовка книги или сказки, это была просто жизнь», — добавила горнолыжница.
30 января Вонн упала во время заезда на этапе Кубка мира и порвала крестообразную связку колена. Несмотря на травму, спортсменка выступила на Олимпиаде.
Вонн 41 год, она является олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также в активе спортсменки две золотые и по три серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира, четыре раза американка выигрывала общий зачет Кубка мира.