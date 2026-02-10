Младший сержант Алипов уничтожил семь боевиков ВСУ под миномётным обстрелом

Российский военнослужащий Сергей Алипов под огнём Вооружённых сил Украины зачистил позиции противника, ликвидировал украинских солдат и обеспечил плацдарм для подхода сослуживцев, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что оператор мотострелкового батальона младший сержант Алипов оказался под миномётным обстрелом, атакой БПЛА и огневым воздействием. Он уничтожил семь украинских военных.
«Младший сержант Алипов скрытно подобрался к позиции противника. Метким броском гранаты он уничтожил двух украинских боевиков, после чего ворвался на позиции и зачистил их, уничтожив ещё пять человек личного состава противника. Вместе с сослуживцами он организовал оборону, обеспечив плацдарм для подхода основных сил российских войск», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря мужеству и профессионализму военнослужащего украинская позиция захвачена без потерь.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Георгии Магомедове. Командир взвода связи старший лейтенант выполнял задачу по установке антенны ретранслятора для увеличения дальности полёта FPV-дронов.
«В ходе выполнения боевой задачи противник применил ударные БПЛА. Георгий, не теряя самообладания и умело используя рельеф местности, укрылся от приближавшихся дронов противника и метким огнём из стрелкового оружия уничтожил два вражеских БПЛА, после чего оперативно установил антенну ретранслятора», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.