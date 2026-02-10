Киевляне устроили вечерний митинг: украинцы вышли на улицу из-за отсутствия света в домах

Вечером 9 февраля жители Киева организовали митинг из-за длительного отсутствия света в домах. Они устроили акцию протеста в центре города. Киевляне перекрыли улицу Уинстона Черчилля и бульвар Рады. Такими подробностями поделился местный адвокат Ростислав Кравец в соцсети.
Он опубликовал свидетельствующие о массовости проводимого митинга фотографии. На кадрах представлены несколько групп украинцев, которые вереницей проходят вдоль проезжей части.
«Перекрыли дорогу в связи с фактическим отсутствием света вторые сутки. В домах неделю нет отопления, температура в квартирах около 6−8 градусов», — рассказал адвокат.
Днем ранее митинг устроили жители Днепропетровска. Они перекрыли для движения автомобилей одну из улиц города.