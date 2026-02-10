Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Подполковника СБУ ликвидировали на купянском направлении

На купянском направлении ликвидирован подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Петренко. По данным российских силовых структур, он служил в спецподразделении «Альфа» и координировал удары беспилотников по территории России. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил источник в силовых ведомствах.

На купянском направлении ликвидирован подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Петренко. По данным российских силовых структур, он служил в спецподразделении «Альфа» и координировал удары беспилотников по территории России. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил источник в силовых ведомствах.

— На купянском направлении ликвидирован сотрудник спецподразделения «Альфа» СБУ подполковник Руслан Петренко. Старший офицер был известен тем, что организовывал разведывательно-диверсионные операции и координировал работу групп операторов БПЛА, наносивших удары по российской территории, — сообщили ТАСС в силовых структурах.

11 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили от украинских формирований населенный пункт Белогорье в Запорожской области.

13 января бойцы ВС РФ ликвидировали под Красноармейском группу украинских военнослужащих, направленную для пиар-акции с флагом.

Кроме того, недавно ВС РФ взяли в плен боевиков националистического полка ВСУ «Арей», понесшего большие потери в Курской области. Это произошло на сумском направлении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше