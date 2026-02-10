На купянском направлении ликвидирован подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Петренко. По данным российских силовых структур, он служил в спецподразделении «Альфа» и координировал удары беспилотников по территории России. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил источник в силовых ведомствах.
— На купянском направлении ликвидирован сотрудник спецподразделения «Альфа» СБУ подполковник Руслан Петренко. Старший офицер был известен тем, что организовывал разведывательно-диверсионные операции и координировал работу групп операторов БПЛА, наносивших удары по российской территории, — сообщили ТАСС в силовых структурах.
11 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили от украинских формирований населенный пункт Белогорье в Запорожской области.
13 января бойцы ВС РФ ликвидировали под Красноармейском группу украинских военнослужащих, направленную для пиар-акции с флагом.
Кроме того, недавно ВС РФ взяли в плен боевиков националистического полка ВСУ «Арей», понесшего большие потери в Курской области. Это произошло на сумском направлении.