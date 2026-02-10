В Приморье создали штаб по пожарам после первых палов травы на юге края

На юге Приморья, в Хасанском округе, уже зафиксированы первые лесные пожары. Из-за массовых поджогов сухой травы огонь охватил более тысячи гектаров земли. В связи с этим в поселке Славянка прошло экстренное заседание оперативного штаба под руководством главы района Ивана Степанова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На совещании присутствовали представители лесного хозяйства, МЧС, полиции и нацпарка «Земля леопарда». Было принято решение приложить все усилия для поиска и наказания виновных в поджогах.
«По мере схода снежного покрова пожароопасная обстановка осложняется. В связи с поручением губернатора Олега Кожемяко в Хасанском округе ведется усиление группировок сил и средств КГКУ “Приморская авиабаза” и КГУ Приморского края по пожарной безопасности», — отметил министр лесного хозяйства Приморского края Константин Степанов.
Специалисты напоминают, что сжигание травы строго запрещено. Обо всех случаях возгорания необходимо немедленно сообщать по телефону 112 или на прямую линию лесной охраны. Ситуация осложняется по мере схода снега, и власти призывают жителей к максимальной бдительности.