В Приморье создали штаб по пожарам после первых палов травы на юге края

На юге Приморья, в Хасанском округе, уже зафиксированы первые лесные пожары. Из-за массовых поджогов сухой травы огонь охватил более тысячи гектаров земли. В связи с этим в поселке Славянка прошло экстренное заседание оперативного штаба под руководством главы района Ивана Степанова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».