Названа причина расставания Алии и Александра Галицких: что стало поводом для разрыва

Причиной расставания Алии Галицкой, которая покончила с собой в камере изолятора, и миллиардера Александра Галицкого стал новый избранник женщины. Об этом в интервью KP.RU рассказала адвокат предпринимателя Анна Бутырина.
«Летом 2024 года Алия прислала ему фотографию своей руки с обручальным кольцом. Она тогда как раз получила предложение от Н. Б. выйти за него замуж. Они поженились и стали жить в доме, который им купил Галицкий, сделав крупный подарок на свадьбу», — сказала юрист.
Бутырина добавила, что 23 августа 2024 года Алия официально вышла замуж за Н. Б. Через неделю пара подписала брачный договор. Адвокат уточнила, что в предсмертной записке Алия, помимо Галицкого, просила обвинить в ее смерти также Н. Б.
Как сообщал KP.RU, вечером 7 февраля в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре было найдено тело Алии. Галицкая находилась в камере одна и оставила предсмертную записку. Женщину нашли мертвой после того, как она была арестована по обвинению в вымогательстве крупной суммы денег у миллиардера.