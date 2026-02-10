Лердам назвала россиянина Полтавца потрясающим тренером и рада работе с ним

МИЛАН, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец является потрясающим специалистом. Об этом заявила олимпийская чемпионка Ютта Лердам онлайн-кинотеатру Okko.
Лердам завоевала золотую медаль Игр на дистанции 1 000 метров. Полтавец работает с нидерландской спортсменкой с 2020 года.
«Константин Полтавец — потрясающий тренер. Счастлива, что работаю с ним. С нетерпением жду момента, когда его обниму. Мы добились этого вместе», — сказала Лердам.
Лердам 27 лет, в 2022 году она стала серебряным призером Олимпиады на дистанции 1 000 метров. Также спортсменка является многократной чемпионкой мира и Европы.