В США пилот посадил самолет на автомобильную дорогу: борт пронзил несколько машин

Во Флориде воздушное судно совершило экстренную посадку. Пилот посадил самолет прямо на автомобильную дорогу. Борт протаранил не менее пяти машин. Об этом сообщает International Business Times UK.
Инцидент случился в Гейнсвилле. В результате аварии пострадали минимум четыре человека.
По имеющимся данным, пилот экстренно посадил самолет из-за технической неисправности на борту. Сообщается о двух пострадавших среди водителей и двух среди пассажиров на борту самолета.
Ранее самолет авиакомпании Azur air вернулся в аэропорт на Пхукете из-за проблем со створками шасси. Борт должен был вылететь в Москву вечером 6 февраля. Однако у самолета не убрались створки шасси при вылете. Полет выполнили днем позже на другом воздушном судне.