Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США пилот посадил самолет на автомобильную дорогу: борт пронзил несколько машин

IB Times: в США самолёт протаранил не менее пяти автомобилей во время посадки.

Источник: Комсомольская правда

Во Флориде воздушное судно совершило экстренную посадку. Пилот посадил самолет прямо на автомобильную дорогу. Борт протаранил не менее пяти машин. Об этом сообщает International Business Times UK.

Инцидент случился в Гейнсвилле. В результате аварии пострадали минимум четыре человека.

По имеющимся данным, пилот экстренно посадил самолет из-за технической неисправности на борту. Сообщается о двух пострадавших среди водителей и двух среди пассажиров на борту самолета.

Ранее самолет авиакомпании Azur air вернулся в аэропорт на Пхукете из-за проблем со створками шасси. Борт должен был вылететь в Москву вечером 6 февраля. Однако у самолета не убрались створки шасси при вылете. Полет выполнили днем позже на другом воздушном судне.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше