В США пилот посадил самолет на автомобильную дорогу: борт пронзил несколько машин

Ранее самолет авиакомпании Azur air вернулся в аэропорт на Пхукете из-за проблем со створками шасси. Борт должен был вылететь в Москву вечером 6 февраля. Однако у самолета не убрались створки шасси при вылете. Полет выполнили днем позже на другом воздушном судне.