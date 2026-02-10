У бывшего мэра Владивостока умерла немецкая овчарка по кличке Лука

«Ты был любимым другом всей нашей семьи и, видимо, взял на себя тоже удары судьбы… Мы боролись за тебя до самого конца! Ты был добрым, преданным и сильным. Был настоящим бойцом — и ушел как боец… достойно, молча, глядя всем прямо в глаза… даже самой смерти! Я горд и благодарен судьбе за то, что у всей нашей семьи был и всегда будет такой друг. Ты не раз защищал нас, отражал атаки и был нашей опорой! В наших сердцах ты останешься — навсегда! Здесь — и там, на небесах», — написано в посте бывшего мэра города.