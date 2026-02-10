Аксенов: Крым готов принять жителей прифронтовых регионов

Он подчеркнул, что Крым готов принять необходимое количество людей. В качестве конкретных мер глава республики отметил, что в ближайшее время полуостров примет более 1500 детей из Белгородской области, а летом на оздоровление приедут дети из Курской области. Аксенов также сообщил, что поддерживает постоянную связь с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.