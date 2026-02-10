Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов: Крым готов принять жителей прифронтовых регионов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова принять и оказать поддержку жителям прифронтовых регионов России, которые страдают от постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова принять и оказать поддержку жителям прифронтовых регионов России, которые страдают от постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму».

— Крым готов поддержать регионы в сложной ситуации. Республика прошла много испытаний за последние годы, и ее всегда поддерживали другие субъекты РФ. Сегодня мы точно так же готовы протянуть руку помощи, — сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что Крым готов принять необходимое количество людей. В качестве конкретных мер глава республики отметил, что в ближайшее время полуостров примет более 1500 детей из Белгородской области, а летом на оздоровление приедут дети из Курской области. Аксенов также сообщил, что поддерживает постоянную связь с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

8 февраля губернатор Белгородской Вячеслав Гладков сообщил, что администрация региона начала сбор заявок на эвакуацию жителей города в другие регионы. По его словам, приоритет будет отдан многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим пенсионерам.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше