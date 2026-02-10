Шесть российских спортсменов выступят в четвертый день Олимпиады

МИЛАН, 10 февраля. /ТАСС/. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, саночница Дарья Олесик и фигурист Петр Гуменник выступят в четвертый медальный день Олимпиады. Всего во вторник будет разыграно девять комплектов наград.
Первым спортсменом из России, который вступит в борьбу за медали в этот день, станет Непряева. В 11:15 мск начнется квалификация у лыжниц в спринте классическим стилем, финальный забег в этом виде программы запланирован на 15:13 мск. У мужчин в спринте заявлен Коростелев, финишироваший четвертым на этих Играх в скиатлоне. Квалификационные соревнования лыжников стартуют в 11:55 мск, финал — в 15:25 мск.
В соревнованиях саночниц вновь выступит Олесик. В минувший день россиянка заняла 14-е место после двух попыток. Олесик проигрывает лидирующей Юлии Таубиц из Германии 1,463 секунды. Во вторник пройдут еще две попытки, по итогам которых разыграют медали в одиночных санях. Третий заезд стартует в 19:00 мск, четвертый — в 20:34 мск.
В мужском одиночном катании фигуристы представят короткую программу, соревнования начнутся в 20:30 мск. Гуменник выступит под первым номером. Перед стартом соревнований российскому спортсмену пришлось изменить музыкальное сопровождение своей короткой программы из-за проблем с согласованием музыки из фильма «Парфюмер». Фигурист выступит под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Произвольная программа, по итогам которой определятся победитель и призеры турнира, пройдет 13 февраля.
В 12:30 мск стартует квалификация у шорт-трекисток на дистанции 500 метров. В этом виде программы выступит Крылова. В 13:08 начнутся квалификационные забеги у шорт-трекистов на дистанции 1 000 метров, в одном из них будет участвовать Посашков. Финалы в обоих видах программы пройдут 12 февраля.
Все медали вторника.
Помимо соревнований с участием россиян, на Олимпийских играх в Италии 10 февраля будет разыграно еще шесть комплектов наград. В 13:53 мск начнется борьба за медали в смешанной эстафете у шорт-трекистов. Финальный забег запланирован на 14:48 мск.
В 14:30 мск начнутся состязания у фристайлистов в дисциплине «слоупстайл». На предыдущих Олимпийских играх в этом виде программы победил американец Алекс Холл.
Также во вторник определятся обладатели медалей в первом индивидуальном виде программы у биатлонистов. Старт мужской индивидуальной гонки на 20 км запланирован на 15:30 мск.
В 16:00 мск будут разыграны медали в горнолыжном спорте у женщин в командной комбинации. Также пройдут командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина: квалификация начнется в 19:30, финальный раунд — в 22:00 мск.
Пройдут решающие встречи в борьбе за медали и у керлингистов в дабл-миксте. В матче за третье место сойдутся команды Великобритании и Италии, в финале — сборные США и Швеции. Поединки запланированы на 16:05 мск и 20:05 мск соответственно.
Кроме того, состоятся очередные встречи группового этапа в женском хоккее.