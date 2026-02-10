Шесть российских спортсменов выступят в четвертый день Олимпиады

Первым спортсменом из России, который вступит в борьбу за медали в этот день, станет Непряева. В 11:15 мск начнется квалификация у лыжниц в спринте классическим стилем, финальный забег в этом виде программы запланирован на 15:13 мск. У мужчин в спринте заявлен Коростелев, финишироваший четвертым на этих Играх в скиатлоне. Квалификационные соревнования лыжников стартуют в 11:55 мск, финал — в 15:25 мск.