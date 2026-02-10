Politico: Трамп отправится в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином в апреле

Трамп проинформировал, что планирует встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме в конце текущего года. Он отметил, что недавно разговаривал с Си Цзиньпином по телефону. По словам Трампа, он обсуждал экономические вопросы и отношения, сложившиеся между США и Китайской Народной Республикой.