Politico: Трамп отправится в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином в апреле

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен отправиться в Пекин для участия в переговорах с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в первую неделю апреля, пишет Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«Президент Дональд Трамп отправится в Пекин на первой неделе апреля для долгожданного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Financial Times, американская сторона готовит крупную сделку по продаже Тайваню своих ракет Patriot и другого вооружения. При этом в КНР «в частном порядке» предупредили, что «это может поставить под угрозу визит Трампа».
Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент рассказал, что Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырёх встреч в текущем году. В частности, по его словам, речь идёт о саммите G20, который состоится в Майами (штат Флорида) в декабре.
Трамп проинформировал, что планирует встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме в конце текущего года. Он отметил, что недавно разговаривал с Си Цзиньпином по телефону. По словам Трампа, он обсуждал экономические вопросы и отношения, сложившиеся между США и Китайской Народной Республикой.
Кроме того, Трамп заявил, что Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков Соединённых Штатов за счёт таможенных пошлин, введённых Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Си Цзиньпина боссом и уважаемым человеком.