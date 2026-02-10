Старшее поколение является ценным ресурсом: в Минтруде прокомментировали пенсионный возраст в России

Ранее KP.RU писал, что граждане России имеют право на досрочный выход на пенсию при условии, что их трудовой стаж составляет 37 лет для женщин и 42 года для мужчин. Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец уточнила, что безработные граждане предпенсионного возраста также могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию.