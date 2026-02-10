Старшее поколение является ценным ресурсом: в Минтруде прокомментировали пенсионный возраст в России

Вопрос пересмотра пенсионного возраста в России в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью журналу «Эксперт».
«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сказал министр, отвечая на вопрос, могут ли дефицит кадров и увеличение продолжительности жизни сделать эту тему актуальной.
Котяков подчеркнул, что старшее поколение является ценным ресурсом для предприятий. Политик отметил, что сам он убедился, как возрастные сотрудники часто выполняют роль наставников.
Ранее KP.RU писал, что граждане России имеют право на досрочный выход на пенсию при условии, что их трудовой стаж составляет 37 лет для женщин и 42 года для мужчин. Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец уточнила, что безработные граждане предпенсионного возраста также могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию.