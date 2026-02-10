В Совфеде предложили установить требования к организации квестов

«Сюжет квеста не может содержать сцен пыток, нанесения или имитации нанесения увечий, а также сцен с угрозой для жизни и здоровья участников. Сюжетный контакт возможен лишь в случае предварительного согласия участника квеста и (или) его законного представителя, не должен причинять увечья, физическую боль или способствовать получению таковых и должен быть остановлен по первому требованию участника квеста», — подчеркивается в тексте законопроекта.