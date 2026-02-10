В Москве прошли похороны заслуженной артистки РФ Ольги Чиповской

В понедельник, 9 февраля, прошли похороны заслуженной артистки России Ольги Чиповской. Она ушла из жизни 4 февраля. Актрисе было 67 лет. Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В понедельник также состоялась церемония прощания с актрисой. Мероприятие прошло утром в Театре Вахтангова. На церемонию прощания пришли родственники, друзья, коллеги и фанаты творчества Ольги Чиповской. Они почтили память актрисы в Большом портретном фойе театра.
На церемонию одной из первых пришла дочь артистки Анна Чиповская. Рядом с ней заметили также бывшего супруга Дмитрия Ендальцева. Одной из гостей была ведущая актриса Театра Вахтангова Юлия Рутберг. На церемонии присутствовала большая часть труппы театра.
Стоит напомнить, что Чиповская скончалась у себя дома. Актриса имела несколько хронических недугов. В том числе, у нее наблюдались острые проблемы с давлением.
Ольга Чиповская пришла в Театр Вахтангова сразу после окончания театрального училища имени Щукина. Она отдала этому ремеслу большую часть жизни. Чиповская дебютировала в роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане», а после играла во многих спектаклях театра.
Прощание с актрисой прошло в тихой обстановке. Близкие, знакомые и поклонники артистки по очереди подходили, чтобы почтить память Чиповской. В Большом фойе Театра имени Вахтангова заметили актрису Людмилу Максакову. Она встала на колени перед гробом Ольги Чиповской. Актриса выразила глубокую скорбь в связи с ее кончиной.
Первая информация о смерти Чиповской стала известна из сообщения пресс-службы театра. Труппа выразила глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и зрителям. Стоит отметить, что в 2021 году актриса была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она активно проявляла себя в театре вплоть до дня смерти.
