В Москве прошли похороны заслуженной артистки РФ Ольги Чиповской

Прощание с актрисой прошло в тихой обстановке. Близкие, знакомые и поклонники артистки по очереди подходили, чтобы почтить память Чиповской. В Большом фойе Театра имени Вахтангова заметили актрису Людмилу Максакову. Она встала на колени перед гробом Ольги Чиповской. Актриса выразила глубокую скорбь в связи с ее кончиной.