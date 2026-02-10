Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки

«Очень много снега выпало в Саранске, это Мордовия, там на сегодняшний день высота снежного покрова составляет 124 сантиметра. И вот все окрестные регионы, вся Средняя Волга, там очень много осадков этой зимой выпало. Наверное, там могут быть сильные паводки», — рассказал Леус.