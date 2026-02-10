Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Большое количество осадков этой зимой выпало в Саранске и в окрестных регионах, сильные паводки ожидаются на всей территории Средней Волги, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Очень много снега выпало в Саранске, это Мордовия, там на сегодняшний день высота снежного покрова составляет 124 сантиметра. И вот все окрестные регионы, вся Средняя Волга, там очень много осадков этой зимой выпало. Наверное, там могут быть сильные паводки», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в столичном регионе уровень воды ожидается близким к средним многолетним значениям.