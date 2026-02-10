Ричмонд
В США школьник напал на учеников: он проник в учебное заведение с оружием

Подросток ранил ученика при нападении на школу в Мэриленде.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженное нападение произошло в американском штате Мэриленд. Подросток выстрелил в ученика в одной из местных школ. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе полиции города Роквилл.

Нападение зафиксировали на территории старшей школы. К настоящему моменту известно об одном раненом. Причины нападения не сообщаются.

По данным полиции, злоумышленник обучается в этом учебном заведении. Его задержали недалеко от здания школы. Пострадавшего госпитализировали. Нападавший направлен в участок для дальнейшего разбирательства.

В России также расследуют дело о нападении на одно из зданий общежития в Уфе. Суд постановил заключить под арест пятнадцатилетнего подростка. Он обвиняется в нападении на студентов в городском общежитии.

