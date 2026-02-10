Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кир Стармер отказался покидать пост из-за скандала по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на разгоревшийся скандал, связанный с назначением на пост посла в США лорда Питера Мандельсона, которого обвиняют в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на разгоревшийся скандал, связанный с назначением на пост посла в США лорда Питера Мандельсона, которого обвиняют в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Guardian.

Сообщается, что Стармер выступил перед членами лейбористской партии, извинился за это кадровое решение и подчеркнул свою решимость продолжать работу.

— Мы должны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что это так. С этого момента мы будем двигаться вперед, — приводятся его слова издание.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Стармер может подать в отставку в течение недели. Причиной называли скандал с назначением Питера Мандельсона, который был знаком с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла в США. Некоторые депутаты и сотрудники Даунинг-стрит, 10 призывают коллег убедить Стармера уйти или самим выйти из кабинета министров, чтобы спровоцировать его отставку.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше