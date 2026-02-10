Кир Стармер отказался покидать пост из-за скандала по делу Эпштейна

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Стармер может подать в отставку в течение недели. Причиной называли скандал с назначением Питера Мандельсона, который был знаком с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла в США. Некоторые депутаты и сотрудники Даунинг-стрит, 10 призывают коллег убедить Стармера уйти или самим выйти из кабинета министров, чтобы спровоцировать его отставку.