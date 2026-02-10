Мошенники придумали новую схему с «долгами родственников»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников банка крадут деньги у россиян, убеждая, что у их родственников долги, выяснило РИА Новости.
Так, мошенники под видом сотрудников банка звонят россиянам, сообщают, что у их родственника есть задолженность и просят «помочь» ему ее погасить. При этом, злоумышленники называют верные персональные данные, а также знают родственные связи.
Если жертва отказывается, то аферисты начинают манипулировать фразой «родственники должны помогать» и уговаривают перевести деньги по ссылке, которую они отправят.
Если же и эти уговоры не работают, то злоумышленники начинают угрожать передать данные родственника в «следующую инстанцию» и вызовом в суд.