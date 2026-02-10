Заселение в отели без паспорта: новая система подтверждения личности появится в России

Ранее KP.RU писал, что с 1 ноября 2025 года граждане России могут регистрироваться в гостиницах по заграничному паспорту. Эта возможность будет доступна как для взрослых, так и для детей старше 14 лет. С 1 января 2026 года заселение в отель возможно и по водительскому удостоверению.