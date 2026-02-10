Заселение в отели без паспорта: новая система подтверждения личности появится в России

Россияне смогут заселяться в гостиницы, используя QR-код вместо традиционного бумажного паспорта. Об этом свидетельствует документ правительства России.
С 28 марта 2026 года в России планируется расширить использование QR-кода для подтверждения личности, включая гостиницы. Цифровой ID будет формироваться на основе данных из Госуслуг и доступен только гражданам России старше 18 лет.
Для создания цифрового ID потребуется загранпаспорт нового образца или водительские права. Также его создание возможно с использованием биометрии. Телефон, на котором будет использоваться цифровой ID, должен поддерживать функцию распознавания лица или отпечатка пальца.
Ранее KP.RU писал, что с 1 ноября 2025 года граждане России могут регистрироваться в гостиницах по заграничному паспорту. Эта возможность будет доступна как для взрослых, так и для детей старше 14 лет. С 1 января 2026 года заселение в отель возможно и по водительскому удостоверению.