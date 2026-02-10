Оценен размер переплаты при покупке авто за потребкредит

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Как выгоднее купить автомобиль в кредит в 2026 году — взяв целевой займ или просто деньги в банке — агентству «Прайм» рассказала финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Наталья Колбасина.
По ее словам, средняя ставка по автокредитам сейчас находится в районе 17−22 процентов годовых, при этом многие дилеры предоставляют дополнительную скидку. Для сравнения, потребкредиты находятся в диапазоне 22−26 процентов и иногда подбираются к 30 процентам.
«Разрыв в ставках для нового авто достигает 14,6 процентных пунктов. При сумме займа в 2 миллиона рублей на пять лет это превращается в переплату до 950 тысяч рублей — в зависимости от конкретных условий», — объяснила она.
Желание взять потребкредит в условиях такого разрыва объясняется простотой оформления, нежеланием платить за страховку КАСКО и «иллюзией свободы» — авто без обременения проще продать. Однако это неоправданно кроме двух случаев — покупка у частника слишком авто старше семи лет — банки неохотно их кредитуют, а также желание быстро перепродать машину, заключила Колбасина.